رقص وبحر وأشعة شمس.. في هذا المطعم العائم وسط البحر!

رقص وبحر.. في هذا المطعم العائم وسط البحر!

المتر المربع
آخر تحديث الأحد, 04 مارس/آذار 2018; 07:10 (GMT +0400).
المتر المربعمطاعمرفاهية
1:15

يتكون المطعم من طابقين مظللين للحماية من أشعة الشمس.

(CNN)-- يقع "كلاود 9" في أرخبيل مامانوكا، جنوب المحيط الهادئ وبالقرب من جزيرة فيجي، ويوفر مشاهد حصرية وخلّابة لشعاب رورو المرجانية. افتتحه المنسق الموسيقي وراكب الأمواج الأسترالي باريل واشتيل في العام 2013.

المتر المربعمطاعمرفاهية