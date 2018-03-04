رقص وبحر وأشعة شمس.. في هذا المطعم العائم وسط البحر!

(CNN)-- يقع "كلاود 9" في أرخبيل مامانوكا، جنوب المحيط الهادئ وبالقرب من جزيرة فيجي، ويوفر مشاهد حصرية وخلّابة لشعاب رورو المرجانية. افتتحه المنسق الموسيقي وراكب الأمواج الأسترالي باريل واشتيل في العام 2013.