هل هذه أفضل قهوة في العالم؟

هل هذه أفضل قهوة في العالم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 06:07 (GMT +0400).
الصينالقهوةشنغهاي
1:26

تناول هذه القهوة المقطرة يدوياً.

(CNN) -- استمتع بهذه التجربة لتناول القهوة المقطرة يدوياً في مقهى “Rumors” في مدينة شنغهاي الصينية.

الصينالقهوةشنغهاي