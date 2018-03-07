(CNN) -- استمتع بهذه التجربة لتناول القهوة المقطرة يدوياً في مقهى “Rumors” في مدينة شنغهاي الصينية.
هل هذه أفضل قهوة في العالم؟
هل هذه أفضل قهوة في العالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 06:07 (GMT +0400).
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تناول هذه القهوة المقطرة يدوياً.
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