دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك، بأن لا شيء يضاهي جمال وهيبة وفخامة مشهد الاقتراب من مدينة مسورة جدرانها من العصور الوسطى.. إذ غالباً، ما تتماشى هذه المشاهد مع تاريخ عريق وقديم، يحمل قصصاً أسطورية يعشقها محبي السفر وهواة الاستكشاف.

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ولا تزال تحتفظ العديد من المدن اليوم بجدرانها التي بنيت خلال العصور الوسطى من أجل حماية المدن وتحصينها من الهجمات المفاجئة والحروب المدمرة.

ورغم أن أجزاء كثيرة من هذه الجدران دُمرت أو أعيد ترميمها، وبنائها، إلا أنها ما زالت تحتفظ بشعور قديم، قد لا يشعر به المسافرون سوى في المدن المسيّجة التي شهدت الحلو والمر عبر السنوات.

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تعرّفوا إلى بعض أجمل وأبرز المدن المحصنة في العالم، في معرض الصور أعلاه: