شاهد.. نهر بميونخ يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج

شاهد.. نهر بميونخ يستقطب عشاق ركوب الأمواج

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 13 مارس/آذار 2018; 11:20 (GMT +0400).
رياضةرياضات خطرةألمانيا
1:12

الناس يأتون من أنحاء العالم لممارسة رياضة ركوب الأمواج في مياه نهر آيسباخ.

(CNN)—تشهد الحديقة الانجليزية بمدينة ميونيخ تزايدا في عدد عشاق رياضة ركوب الأمواج في مياه نهر آيسباخ، الذي يستقطب أعدادا كبيرة من هواة الرياضة.

 

 

رياضةرياضات خطرةألمانيا