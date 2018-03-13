شاهد.. نهر بميونخ يستقطب عشاق رياضة ركوب الأمواج

(CNN)—تشهد الحديقة الانجليزية بمدينة ميونيخ تزايدا في عدد عشاق رياضة ركوب الأمواج في مياه نهر آيسباخ، الذي يستقطب أعدادا كبيرة من هواة الرياضة.
الناس يأتون من أنحاء العالم لممارسة رياضة ركوب الأمواج في مياه نهر آيسباخ.
(CNN)—تشهد الحديقة الانجليزية بمدينة ميونيخ تزايدا في عدد عشاق رياضة ركوب الأمواج في مياه نهر آيسباخ، الذي يستقطب أعدادا كبيرة من هواة الرياضة.
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