دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تميّز آخر فندق تواجدت فيه بحمام سباحة، وصالون تجميل، وصالة ألعاب رياضية، ومدربين شخصيين، ووحدة أمومة، وساحات عروض داخلية؟ بالطبع لا.. ما يعني أن الخيول في قطر، قد تكون تتمتع حالياً في أقصى درجات الرفاهية والفخامة.

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ويوفر مركز الشقب للفروسية في الدوحة، اسطبلات فاخرة تعيش فيها بعض أجود أنواع الخيول العربية في العالم، وتتمتع بأسلوب حياة أشبه بالعيش داخل فندق من فئة خمس نجوم.

وتتمتع الخيول داخل مركز الشقب بجلسات تجميل يومياً، وجلسات تدليك، وبرامج لياقة مصممة لكل واحدة منها بشكل فردي. بينما تستريح في الليل، وخلال أيام الصيف الحارة وسط الصحراء، في اسطبلات مكيفة، للحفاظ على صحّتها وسلامتها.

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وبُني المركز الجديد في الموقع ذاته للاسطبلات التاريخية، وهو عبارة عن منشأة فروسية حديثة، تعكس هوس المدينة الخليجية بالخيول.

وقد أسس مركز الشقب في العام 1992، بهدف إنشاء مركز فروسية على مستوى عالمي والحفاظ على التقاليد القطرية التاريخية لتربية الخيول العربية. ويشتهر المركز عالمياً بإنتاج الخيول القوية، والتي غالباً ما تُشارك في سباقات القفز، والترويض، وعروض الخيل العربية والعالمية.

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تعرّفوا إلى المركز أكثر، في معرض الصور أعلاه:

