وزير سعودي يستقل حافلة للنقل العام في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقل وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام نبيل العامودي الأربعاء، إحدى حافلات النقل العام البديلة لحافلات "خط البلدة" ضمن جولة من نقطة التوقف بحي المروج شمال مدينة الرياض بمشاركة رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح، واستمرت الرحلة ضمن مسار الحافلات الرابط ما بين شمال الرياض ومركزها في البطحاء، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وخلال الجولة أكد العامودي أن انطلاق الخدمة البديلة لحافلات ما يطلق عليها "خط البلدة" في كل من : الرياض وجدة يعد نواة لمشاريع جديدة قادمة، مبيناً أن هيئة النقل العام حريصة على نشر ثقافة "النقل العام" في جميع مدن المملكة.

وأثنى العامودي على وعي المجتمع السعودي الذي جسد دعماً كبيراً لانطلاق هذه الخدمة من خلال ردود الأفعال الإيجابية والداعمة لمثل هذه المشاريع الحيوية، والتي تؤسس للكثير من النجاحات مستقبلاً، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ومن جهته، أشار الرميح إلى أهمية تفعيل التقنية في جانب شراء التذاكر وتسهيل مهمة المستفيدين من الخدمة عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع وزارات النقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير الرياض، وشركة مترو جدة.