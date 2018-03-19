أين تتركز الجراثيم في المطاعم؟ بأماكن قد لا تخطر على البال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل أنت من مرتادي المطاعم بشكل دائم؟ لا شك بأنها الخيار الأسهل مقارنة بتحضير الطعام في المنزل... لكن، كل ذلك يأتي بثمن... مشاكل نظافة عامة وجراثيم كثيرة! تعرف إلى بعض مسطحات المطاعم التي تتركز الجراثيم والأوساخ فيها وقد لا تخطر على البال.