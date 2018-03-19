أين تتركز الجراثيم في المطاعم؟ بأماكن قد لا تخطر على البال

أين تتركز الجراثيم في المطاعم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
مطاعمغرائب
1:30

تتركز الجراثيم والأوساخ على بعض مسطحات المطاعم التي لا تخطر على البال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل أنت من مرتادي المطاعم بشكل دائم؟ لا شك بأنها الخيار الأسهل مقارنة بتحضير الطعام في المنزل... لكن، كل ذلك يأتي بثمن... مشاكل نظافة عامة وجراثيم كثيرة! تعرف إلى بعض مسطحات المطاعم التي تتركز الجراثيم والأوساخ فيها وقد لا تخطر على البال.

مطاعمغرائب