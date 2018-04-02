طيران الامارات تكشف عن مقصورة شفافة بمحاذاة الغيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة طيران الإمارات عن مقصورة "SkyLounge" الجديدة الخاصة بها، وهي صالة شفافة فاخرة على متن الطائرة بواجهات زجاجية ما يوفر للمسافرين مشاهد خلابة للسماء والغيوم من حولهم.

ووفقاً لشركة الطيران، ستُعرض المقصورة الفاخرة ضمن أسطول طائرات من طراز "بوينغ 777X،" في العام 2020.

وتُظهر صور التصاميم الخاصة بالمقصورة التي نشرتها طيران الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" راكبة تستمتع بوجبة طعام أثناء النظر إلى الغيوم على متن رحلة جوية، بالإضافة إلى مضيفة من أعضاء طاقم الطائرة تقف خلف بار في المقصورة، لتلبية طلبات المسافرين.

ويُذكر، أن طيران الإمارات قد نشرت على صفحتها في موقع "تويتر،" تغريدة بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2017، تكشف فيها عن خططها لبناء أكبر طائرة تجارية في العالم، تحمل اسم "APR001،" اختصاراً لكلمة "أبريل 1" باللغة الإنجليزية.

وقد أكدت الشركة في اليوم التالي من خلال تغريدة أخرى، أن خبر الطائرة المكونة من ثلاثة طوابق، كان مجرد "طريقة مرحة لاستقبال الأول من أبريل." كما شكرت الشركة متابعينها على حماسهم الدائم تجاه السفر والطيران.

يُذكر، أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.