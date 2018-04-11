تعرّف إلى الشيف السعودية التي حضرت أطباق الحلوى للوفد السعودي في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلوى الهدى التي تمزج بين الشرق والغرب والمصنوعة من كعكة فرنسية وقهوة عربية والمغطاة ببوظة حلاوة الطحينة، وكريمة ماء الورد، كانت ملكة على مائدة الحلويات، في حفل عشاء لتكريم التعاون السعودي الفرنسي لتعزيز التراث الثقافي للعلا، في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، وذلك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.
وقامت الشيف السعودية ميادة بدر بإعداد أطباق الحلوى للوفد السعودي في فرنسا وضيوفهم الفرنسيين. وتقول بدر لموقع CNN بالعربية: "طُلب مني أن أختار قائمة تمزج بين النكهات السعودية وطريقة إعداد الحلويات الفرنسية، لإظهار التعاون بين البلدين.، مضيفة: "لقد كانت تجربة رائعة أن أعمل جنباً إلى جنب مع إحدى شركات تحضير الأطعمة الفرنسية، لقد تبادلنا التقنيات، وقمت بتعريفهم إلى المكونات السعودية التي أتيت بها من جدة. وقمنا بمراجعة وصفات الطعام التي عادة أقوم بتحضيرها، ونفذناها معاً استعداداً لتناول العشاء."
أما الحلويات التي حضرتها بدر، فهي حلوى الهدى، المكونة من كعكة فرنسية ممزوجة مع القهوة العربية، ومغطاة ببوظة الحلاوة، وكريمة الورد وماء الزهر والمارينج.
وتشير بدر إلى أن "الفرنسيين يستخدمون ماء الورد، وماء الزهر، والهيل. لذا اخترت الحلوى لإضافة نكهات أكثر قد لا يعرفها الفرنسيون، مثل التمر، والحلاوة بالطحينة، وغزل البنات، والكنافة، والقهوة العربية، والهيل ماء الزهر."
وجاءت ردود الفعل ايجابية إلى حد كبير بحسب تعبير بدر، إذ أحبها الضيوف كثيراً، واعتبر المنظمون أنها حققت نجاحاً كبيراً.
وتخرجت بدر من مدرسة بارسونز للتصميم في باريس مع بكالوريوس في إدارة التصميم، ومن ثم عملت في إحدى الشركات في دبي لثلاث سنوات، ولكنها قررت أخيراً أن تستقيل من عملها، وتحقق شغفها في تحضير الطعام، من خلال دراستها في مدرسة كوردون بلو. وخضعت بدر للتدريب في " Laduree" و" Bastide de Saint Antoine" قبل أن تعود إلى السعودية.
وافتتحت متجرها لبيع الحلويات " Pink Camel" والذي بحسب ما تقول "يمزج كل شيء تحبه من الثقافتين الفرنسية والسعودية."
أما عن تجربتها كطاهية سعودية أنثى، فتقول بدر إن الجميع دعمها في جدة، وأنها واجهت فقط بعض الصعوبات التي يواجهها أي رائد أعمال يريد افتتاح متجره الجديد.
وأشارت بدر إلى أن متجر الحلويات " Pink Camel" الفاخر هو بمثابة بوتيك حرفي للحلويات. ويشتهر المتجر بحلوى الماكارون الفرنسية المشهورة، والتي تأتي بطعم الكنافة، والبسبوسة، والقهوة العربية، والحلاوة بالطحينة، وغيرها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.