تعرّف إلى الشيف السعودية التي حضرت أطباق الحلوى للوفد السعودي في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلوى الهدى التي تمزج بين الشرق والغرب والمصنوعة من كعكة فرنسية وقهوة عربية والمغطاة ببوظة حلاوة الطحينة، وكريمة ماء الورد، كانت ملكة على مائدة الحلويات، في حفل عشاء لتكريم التعاون السعودي الفرنسي لتعزيز التراث الثقافي للعلا، في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، وذلك تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.

وقامت الشيف السعودية ميادة بدر بإعداد أطباق الحلوى للوفد السعودي في فرنسا وضيوفهم الفرنسيين. وتقول بدر لموقع CNN بالعربية: "طُلب مني أن أختار قائمة تمزج بين النكهات السعودية وطريقة إعداد الحلويات الفرنسية، لإظهار التعاون بين البلدين.، مضيفة: "لقد كانت تجربة رائعة أن أعمل جنباً إلى جنب مع إحدى شركات تحضير الأطعمة الفرنسية، لقد تبادلنا التقنيات، وقمت بتعريفهم إلى المكونات السعودية التي أتيت بها من جدة. وقمنا بمراجعة وصفات الطعام التي عادة أقوم بتحضيرها، ونفذناها معاً استعداداً لتناول العشاء."

أما الحلويات التي حضرتها بدر، فهي حلوى الهدى، المكونة من كعكة فرنسية ممزوجة مع القهوة العربية، ومغطاة ببوظة الحلاوة، وكريمة الورد وماء الزهر والمارينج.

#new #blackcurrant #macarons A post shared by Pink Camel (@pinkcamelksa) on Mar 28, 2018 at 3:02am PDT

وتشير بدر إلى أن "الفرنسيين يستخدمون ماء الورد، وماء الزهر، والهيل. لذا اخترت الحلوى لإضافة نكهات أكثر قد لا يعرفها الفرنسيون، مثل التمر، والحلاوة بالطحينة، وغزل البنات، والكنافة، والقهوة العربية، والهيل ماء الزهر."

A post shared by Pink Camel (@pinkcamelksa) on Mar 15, 2018 at 10:13am PDT

وجاءت ردود الفعل ايجابية إلى حد كبير بحسب تعبير بدر، إذ أحبها الضيوف كثيراً، واعتبر المنظمون أنها حققت نجاحاً كبيراً.

وتخرجت بدر من مدرسة بارسونز للتصميم في باريس مع بكالوريوس في إدارة التصميم، ومن ثم عملت في إحدى الشركات في دبي لثلاث سنوات، ولكنها قررت أخيراً أن تستقيل من عملها، وتحقق شغفها في تحضير الطعام، من خلال دراستها في مدرسة كوردون بلو. وخضعت بدر للتدريب في " Laduree" و" Bastide de Saint Antoine" قبل أن تعود إلى السعودية.

Macarons and meringues 💕💕 A post shared by Pink Camel (@pinkcamelksa) on Mar 16, 2018 at 1:04pm PDT

وافتتحت متجرها لبيع الحلويات " Pink Camel" والذي بحسب ما تقول "يمزج كل شيء تحبه من الثقافتين الفرنسية والسعودية."

New lemon and apple tatin macarons 😍😍🍏🍏🍎🍏🍋🍋 A post shared by Pink Camel (@pinkcamelksa) on Mar 14, 2018 at 8:45am PDT

أما عن تجربتها كطاهية سعودية أنثى، فتقول بدر إن الجميع دعمها في جدة، وأنها واجهت فقط بعض الصعوبات التي يواجهها أي رائد أعمال يريد افتتاح متجره الجديد.

Mont blanc with mascarpone cream 💕 A post shared by Pink Camel (@pinkcamelksa) on Dec 20, 2017 at 2:07am PST

وأشارت بدر إلى أن متجر الحلويات " Pink Camel" الفاخر هو بمثابة بوتيك حرفي للحلويات. ويشتهر المتجر بحلوى الماكارون الفرنسية المشهورة، والتي تأتي بطعم الكنافة، والبسبوسة، والقهوة العربية، والحلاوة بالطحينة، وغيرها.