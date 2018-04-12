تعرف إلى أكبر سفينة في البحر الأبيض المتوسط

تعرف إلى أكبر سفينة في البحر الأبيض المتوسط

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
سفنرفاهيةالبحر المتوسط
1:41

سفينة "سيمفونية البحار" من شركة رويال كاريبيان هي أكبر سفينة سياحية في العالم.

(CNN)-- سفينة "سيمفونية البحار" من شركة رويال كاريبيان تحتوي على 2759 غرفة و18 طابقاً، بالإضافة إلى مزلاق كبير والكثير من النشاطات الترفيهية التي يمكنك القيام بها مع أو بدون الأطفال.

سفنرفاهيةالبحر المتوسط