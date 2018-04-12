(CNN)-- سفينة "سيمفونية البحار" من شركة رويال كاريبيان تحتوي على 2759 غرفة و18 طابقاً، بالإضافة إلى مزلاق كبير والكثير من النشاطات الترفيهية التي يمكنك القيام بها مع أو بدون الأطفال.
تعرف إلى أكبر سفينة في البحر الأبيض المتوسط
تعرف إلى أكبر سفينة في البحر الأبيض المتوسط
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
1:41
سفينة "سيمفونية البحار" من شركة رويال كاريبيان هي أكبر سفينة سياحية في العالم.
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