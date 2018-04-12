تعرف إلى أكبر سفينة في البحر الأبيض المتوسط

(CNN)-- سفينة "سيمفونية البحار" من شركة رويال كاريبيان تحتوي على 2759 غرفة و18 طابقاً، بالإضافة إلى مزلاق كبير والكثير من النشاطات الترفيهية التي يمكنك القيام بها مع أو بدون الأطفال.