(CNN)-- في العام 1967 أطلقت الملكة إليزابيث، على السفينة اسم "كيو إي 2" تيمناً بوالدتها خلال حفل أقيم في حوض "جون براون" للسفن في كلايد بانك في إسكتلندا. وعملت شركة فنادق "بيه سي إف سي"، وهي جزء من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي على تجديد السفينة الأسطورية وتحويلها إلى فندق عائم.
سفينة "كوين إليزابيث 2" التاريخية تتحول لفندق عائم في دبي
سفينة "كوين إليزابيث 2" تتحول لفندق عائم بدبي
من الشرق
آخر تحديث الأربعاء, 18 ابريل/نيسان 2018; 04:44 (GMT +0400).
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عملت شركة فنادق "بيه سي إف سي" على تجديد السفينة الأسطورية وتحويلها إلى فندق عائم.
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