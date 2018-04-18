سفينة "كوين إليزابيث 2" التاريخية تتحول لفندق عائم في دبي

(CNN)-- في العام 1967 أطلقت الملكة إليزابيث، على السفينة اسم "كيو إي 2" تيمناً بوالدتها خلال حفل أقيم في حوض "جون براون" للسفن في كلايد بانك في إسكتلندا. وعملت شركة فنادق "بيه سي إف سي"، وهي جزء من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي على تجديد السفينة الأسطورية وتحويلها إلى فندق عائم.