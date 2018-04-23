هذا أكثر ما يميز أذربيجان..أرض النار
هذا أكثر ما يميز أذربيجان..أرض النار
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر أذربيجان والتي تُوصف بـ"أرض النار" بتنوعها الثقافي، فهي تحتضن الشرق والغرب، وتقع عند مفترق الطرق بين تركيا، وروسيا، وإيران.
وبسبب تدفق السياح إلى جورجيا، المجاورة لها، بقيت أذربيجان مخفيةً عن الأعين. ولكن، مع خدمة التأشيرات الجديدة التي تمتد إلى ثلاثة أيام، وأسعارها المعقولة، فقد يغير ذلك من اهتمامات السياح.
ولمعرفة ما تتميز به أذربيجان، تجولوا في معرض الصور أعلاه:
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