شاهد..نهر من الشوكولاتة يغمر طريقاً سريعاً في بولندا

نهر من الشوكولاتة يغمر طريقا سريعا في بولندا

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
شوكولاتةبولنداحوادث سيرحوادث طرق
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تعرضت شاحنة تحمل 12 طناً من شوكولاتة الحليب الذائبة إلى حادث كبير على طريق سريع في بولندا.

شوكولاتةبولنداحوادث سيرحوادث طرق