شاهد..نهر من الشوكولاتة يغمر طريقاً سريعاً في بولندا
نهر من الشوكولاتة يغمر طريقا سريعا في بولندا
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
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تعرضت شاحنة تحمل 12 طناً من شوكولاتة الحليب الذائبة إلى حادث كبير على طريق سريع في بولندا.
تعرضت شاحنة تحمل 12 طناً من شوكولاتة الحليب الذائبة إلى حادث كبير على طريق سريع في بولندا.
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