دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساعد التسوق عبر الإنترنت بجعل جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون دوت كوم، الشخص الأغنى على الإطلاق في يناير/كانون الثاني. ولكن بالرغم من الأوقات العصيبة للعديد من المتاجر في الولايات المتحدة وغيرها في أنحاء العالم، فإن غالبيتنا ما زال يستمتع برحلة إلى المركز التجاري.

ومع ذلك، لا تقدم جميع المدن المستوى ذاته بالتنوع أو إمكانية الوصول إلى العلامات التجارية الكبرى. وقد وجد تقرير حديث لأبحاث السوق أن دبي هي أفضل وجهة للتسوق وتوفر متاجر التجزئة الدولية.

ووفقاً لتقرير مجموعة CBRE للعام 2018، بعنوان "مدى عالمية تجارة التجزئة"، فقد حظيت دبي بنسبة 62 في المائة من تجار التجزئة العالميين الذين يعملون في المدينة.

أما شانغهاي فجاءت في المركز الثاني، بنسبة 55.3 في المائة، بينما جاءت لندن في المرتبة الثالثة بنسبة 51.7 في المائة. أما نيويورك، فجاءت في المرتبة الثامنة بنسبة 46.3 في المائة.

وحلل التقرير الصادر عن الخدمات العقارية التجارية والاستثمارية قطاع التجزئة في 123 مدينة رئيسية في 47 دولة، باستخدام عينة من 334 تاجر تجزئة عالمي.

وتقول ناتاشا باتيل، مديرة أبحاث التجزئة العالمية في مجموعة CBRE، إن "عينة العلامة التجارية لا تركز على سوق بعينها، أو أي منطقة محددة..وتحاول أن تكون ممثلة بأكبر قدر ممكن من مساحة سوق التجزئة العالمية".

وبينما ارتفعت مرتبة دبي إلى الصدارة من حيث التواجد الدولي للبيع بالتجزئة، للسنة الثالثة على التوالي، تصدرت هونغ كونغ القائمة فيما يخص الأسواق إذ جذبت 86 علامة تجارية دولية جديدة في العام 2017، مقارنة بـ59 في دبي و49 في لندن.

وفي هذه الأثناء ، شهد قطاع الأزياء الفاخرة والتجارية نمواً في الأمريكتين، بينما الأزياء المتوسطة القيمة، انتشرت بشكل أكبر في الأسواق الجديدة في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

تعرّف في معرض الصور أعلاه إلى أفضل وجهات التسوق وتوفر متاجر التجزئة الدولية: