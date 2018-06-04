كيف وصل طبق المسخن الفلسطيني إلى موائد العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر المسخن من الأطباق الفلسطينية التقليدية. إذ يُصنع من مكونات محلية بحتة تتوفر بكثرة في المناطق الريفية بالبلاد. يصنع الطبق الأصلي عادة بخبز "الطابون" الفلسطيني، لكن الوصفة تُعدّل أحياناً لتسهيل صنعها، واستبدال بعض المكونات بأخرى متوفرة في جميع البلدان. تعلموا وصفة "المسخن" الفلسطيني من مطبخ الشيف داليا دغمش.