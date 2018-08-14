هذا ما يفعله الأذربيجانيون لإبعاد الحظ السيء.. هل تجرؤ على فعله أيضاً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ماذا تفعله لإبعاد الحظ السيئ؟ في أذربيجان، يقوم الأشخاص بالقفز فوق النار في هذا الاحتفال التقليدي!

في موازاة طريق الحرير القديم، يحتفل السكّان بمناسبة حلول السنة الجديدة التي تواكب قدوم الربيع في عيد "نوروز،" وهو عيد يحتفل به أيضاً سكّان العديد من الدول العربية وبلدان آسيا الوسطى، مثل العراق، وسوريا، وإيران، وتركيا، وأفغانستان.

وتتعدد الروايات حول أصوله، وتتنوع الطقوس بحسب المنطقة. وفي أذربيجان، يُقال إن الكون نشأ من أربعة عناصر هي: الماء، والنار، والتراب، والهواء.

ولذلك، تتضمن الطقوس الأذربيجانية التي تمهد ليوم الاحتفال، عروض رقص تتمحور حول بعض من هذه العناصر.

وعلى سبيل المثال، يقوم المحليون بإشعال مواقد النار في الهواء الطلق، ومن ثم يقوم أشخاص من جميع الأعمار بالقفز على النار، إذ يُعتقد أن من شأن ذلك أن يحرق كل الأمراض والحظ السيء للعام الماضي.

وعادة ما تبدأ الاحتفالات قبل شهر من يوم الاحتفال الفعلي الذي يُقام كل عام في الـ21 من مارس/آذار.

وتُقام هذه العروض في أذربيجان كل يوم أربعاء من الأسابيع الأربعة التي تسبق يوم الاحتفال.

ويعود هذا الاحتفال إلى القرن الـ6 قبل الميلاد، وأدرجته اليونسكو في قائمتها للتراث العالمي غير المادي، في العام 2009.

استكشف احتفال الـ"نوروز" في أذربيجان في معرض الصور أعلاه: