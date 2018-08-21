حديقة هيركان الوطنية.. إحدى لآلئ الطبيعة الأذربيجانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيداً عن المقاهي والمطاعم وكل العناصر السياحيّة الحضرية، يمكنك الاسترخاء وأخذ "وقت مُستقطع" من حياة المدينة في حديقة هيركان الوطنية التي تُعتبر إحدى لآلئ الطبيعة الأذربيجانية.

أُسست حديقة هيركان الوطنية في الـ4 من فبراير/شباط عام 2004، وهي تُعد من إحدى المناطق الطبيعية الجذّابة في جنوب أذربيجان، وهي تقع بالتحديد في قلب جبال تاليش. وتصل مساحتها إلى 40358 هكتار.

وفي هذه الحديقة، لن تجد مواقع للتخييم أو مقاهي، فهي عبارة موطنٍ لطبيعة بريّة يصل عمرها إلى 60 مليون عام.

وتواجدت هذه المنطقة منذ العصر الجليدي، وهي بمثابة حديقة نباتية بسبب احتوائه على خليط فريد من النباتات، التي تصل إلى 1204 صنف، وفقاً لنتائج أحدث الأبحاث التي أجريت للغطاء النباتي للحديقة.

وتتضمن أصناف النباتات التي تتواجد في الحديقة السنديان كستنائي الأوراق، والخرمة القوقازية، والزعرور والمزيد.

كما تزدخر الحديقة بالحيوانات أيضاً، ففي بعض الأحيان في الصباح الباكر، قد تجد غزلاناً وهي تسبح في دوائر صغيرة في بحيرة "خانبولاغ" الموجود في الحديقة.

ومن الحيوانات الأخرى التي تتواجد في الحديقة هي الفهود الآسيوية، والدببة البنية، والضباع المخططة.

ومن المعروف أن النمور كانت تعيش في المنطقة إلى أواخر ثلاثينات القرن العشرين.

وبجانب وجود 40 نوع من الثدييات في حديقة هيركان الوطنية، يعيش فيها 117 صنفاً من الطيور أيضاً.

يشار إلى أن كلمة "هيركان" مُشتقة من الاسم للقديم لبحر قزوين.

استكشف جمال حديقة هيركان الوطنية في معرض الصور أعلاه: