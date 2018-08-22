لماذا سمّي هذا المعلم الأذربيجاني "برج العذراء"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحوم أساطير محمّلة بالغموض حول العديد من الأماكن في أذربيجان، ولا يختلف برج العذراء في باكو عن ذلك، فما هي الأسطورة وراء تسمية البرج؟

يُعتبر برج العذراء، أو "غيز غالاسي" باللغة بالأذربيجانية، رمز مدينة باكو، كما يمكن رؤيته على العملات الأذربيجانية بسب كونه رمزاً وطنياً للبلاد.

وتختلف المصادر حول عمر البرج، ولكن تنصّ بعض الأدلة على أنه يعود إلى القرنين الـ7 والـ6 قبل الميلاد، ورُمم في القرن الـ12.

ولتسمية البرج عدّة تفسيرات، من أبرزها أسطورة تنصّ أن ابنة خان باكو أو شقيقته المسجونة، لاقت حتفها بعد أن ألقت بنفسها من أعلى البرج إلى الأمواج المتلاطمة.

وينصّ تفسير آخر على أن اسم البرج هو تعبير مجازي يشير إلى حقيقة أن البرج لم يُستولى عليه أو يؤخذ بالقوّة قط على مر القرون.

وإن لم تكتف بتقدير الجمال العتيق لبرج العذراء من الخارج، يمكنك الدخول إليه واستكشاف المزيد، فهو يضم متحفاً يبيّن التطور التاريخي لمدينة باكو.

والجدير بالذكر أنه تم إدراج برج العذراء في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في العام 2000.

استكشف برج العذراء في معرض الصور أعلاه: