من هم مشاهير العالم الذين زاروا دبي في العام 2018؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حينما تمر بإحدى شوارع مدينة دبي المكتظة، قد يخطر على بالك أشياء عديدة، ولكن هل فكرت يوماً بأن هذا الشارع من الممكن أن يكون قد مر فيه أحد المشاهير العالميين الذي تحبهم أيضاً؟

أصبحت دبي من إحدى الوجهات التي يقصدها مشاهير العالم، وإليك صوراً كان قد التقطها بعضهم في هذه المدينة.

في اليوم الذي يسبق حفلته الغنائية في دبي، شارك المغني البريطاني، ليام باين، صورة له عبر حسابه على الـ "انستغرام"، وأرفقها بتعليق "مرحباً دبي".

ولم تكن مدينة دبي محطة لمعظم فناني هوليوود فقط، وإنما استضافت أيضاً مشاهير بوليوود، منهم الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا.

ومن نجوم الهند إلى مشاهير كوريا، نشرت فرقة البوب "إكسو" صورة لها وهي أمام أكبر نافورة راقصة في العالم، بدبي مول. إذ كانت حينها تشاهد النافورة وهي تتراقص على أنغام أغنية الفرقة

المعروفة باسم "Power".

ووسط صحراء دبي، ستجد المصارع الأمريكي، فلويد مايويذر، وهو يقوم ببعض الحركات القتالية، إذ تجد على رأسه قطعة قماشية، تُعرف بالـ "غترة"، والتي ترتبط عادة بالزي الخليجي.

وإذا كنت في دبي، ولكن فاتتك رؤية هؤلاء المشاهير، لا تقلق، فقد تكون محظوظاً بلقاء الفنانة الباربادوسية، ريانا، في 29 سبتمبر/ أيلول. ويُذكر، أنها ستقوم بتقديم أول صف تجميل محترف مع الخبيرين العالميين، بريسيلا أونو وهيكتور اسبينال.