بعد كوب منها تبدأ الحياة.. ماذا تعرف عن القهوة في يومها العالمي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة.

ومن منّا لا يعشق هذا الشراب الداكن اللذيذ والذي يجتمع على شربه الأصدقاء والعائلات وحتى الغرباء من جميع أنحاء العالم؟ وتعود عادة شرب القهوة إلى القرن الـ15 في اليمن والمنطقة العربية، بعد أن انتشرت المتاجرة بحبوب البن من مصدر اكتشافها في إثيوبيا.

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ووفقاً لمؤسسة القهوة العالمية، والتي حددت يوم القهوة العالمي في 1 أكتوبر/تشرين الأول لأول مرة في العام 2015، فإن العالم يصدر حوالي 9.13 مليون كيس قهوة شهرياً.

ويتبع اليوم العالمي للقهوة موضوعاً مختلفاً ليكون محوره في كل عام، فمثلاً موضوع اليوم لهذا العام هو "النساء في مجال صناعة القهوة"، حيث يسلط الضوء على دور النساء في عالم البن والقهوة، بهدف تثقيف العالم عن أهمية الإنصاف والمساواة في قطاع البن، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمكين المرأة من أجل تطوير قطاع البن عالمياً.

