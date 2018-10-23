تحضّر على الحطب وتغمّس بالخبز... هذا هو أصل "قلاية البندورة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرف الطماطم، أو البندورة، بـ"الذهب الأحمر"، وفي منطقتنا العربية، تستخدم بكثرة في الأطباق الرئيسية والمقبلات.

وباستخدام الطماطم، تصنع "قلاية البندورة،" التي تستقي اسمها من المقلاة التي تطبخ فيها، ويضاف إليها الثوم والزيت والفلفل، لتزين موائد الفلاحين في الماضي، وتعيد لنا ذكريات الأجداد والوطن في الحاضر.

وفي القرون الماضية، كان الرجل والمرأة يعملان جنبا إلى جنب في الأرض لزراعتها، وفي نفس الوقت، كان لا زال على المرأة الاهتمام أيضا بشؤون المنزل والأولاد وتحضير الطعام.

ولهذا السبب، كانت قلاية البندورة هي الطبق الأسهل متوافر المكونات لتحضيره وتناوله، لتصبح طبقا يرافق الفلاحين خلال يومهم الطويل والمتعب في الأرض

واليوم لا زال محبو الطبيعة يحضرون هذا الطبق في أحضانها، ربما لأن طعمها ورائحتها مع عبق الأرض يكون أشهى وألذ.