تجوب شوارع مصر على عربة صغيرة... فما هو أصل "الحواوشي"؟

أصل "البوظة العربية".. من دمشق إلى كل أنحاء العالم

تحضّر على الحطب وتغمّس بالخبز... هذا هو أصل "قلاية البندورة"

بين موائد الصائمين المسلمين والمسيحيين .. ما هو أصل الفتوش؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحضر أرغفة "الحواوشي" عبر حشوها باللحم، ومن ثم تقلب على النار فيتحول لونها إلى الذهبي الذي تلمع له أعين محبيه.

ولا أفضل من المناطق الشعبية في مصر لتناوله على عجل وهو يشتعل حرارة ولذة، فما هو أصل هذا الرغيف ومن أين أتى؟

أول من صنع هذا الرغيف هو أحمد الحواوش، الذي كان يجوب شوارع القاهرة جارا عربته الصغيرة المليئة بأرغفة اللحم.

ومع إقبال الناس عليه، أصبحت الأرغفة شهيرة لدرجة سميت باسم صاحبها، وغدت واحدة من الوجبات السريعة الشعبية في مصر.

وفي بلدان عربية أخرى تحضر أرغفة "الحواوشي" بنفس الطريقة، ولكنها تحمل مسميات مختلفة، ففي بعضها تسمى بـ مطبق اللحم وفي بعضها الآخر تسمى بالمحاجب.

لتبقى أرغفة "الحواوشي" رمزا للطبق المصري الفريد والذي لا يستلذ به متذوقه إلا في أجواء القاهرة الشعبية.