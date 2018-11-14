جبل الأصابع الخمسة الأسطوري بأذربيجان.. حيث تتحقق الأمنيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- يجذب جبل الأصابع الخمسة في أذربيجان العديد من المحليين والمسافرين الفضوليين، فهو يُعتبر من أحد المواقع المقدسة في البلاد، فما هي الأساطير التي تحوم حوله؟

سُمي جبل الأصابع الخمسة، أو "بيش بارماغ" باللغة الأذربيجانية، نسبةً إلى شكله الذي يحاكي شكل كفٍ هائل يتجه نحو السماء. وفي الماضي، كان الجبل يستخدم كحصن طبيعي لحماية القوافل التي سافرت على طول خط الحرير.

ولدى هذا الجبل، مثل العديد من المواقع الأخرى في أذربيجان، حصته الخاصة من الأساطير والغموض.

وفي الطريق إلى الأعلى، ستلاحظ العديد من الأقمشة الملونة المعلقة على أغصان الأشجار التي تنمو على الجبل. وتعد هذه الممارسة أمراً شائعاً في وسط آسيا، وهي ترمز إلى الصلوات أو الأماني الخاصة للزوار.

وقد يأتي المرضى هنا طلباً للصحة، وقد تأتي الأمهات رغبةً بأن يُرزقن بطفل، وذلك من خلال همس صلواتٍ خافتة وجعل أكتافهم تلمس الحجارة عدة مرات.

وتتعد الأسباب المتداولة حول قداسة جبل الأصابع الخمسة، ما يزيد من غموضه، فتنص إحدى الأساطير مثلاً أن قديساً توفي فيه.

وفي القرن الـ17، ذكر الرحالة الهولندي جان سترويس وجود قلعة في الجبل وبئر حجري في وسطه. ولا تزال تتواجد بقايا القلعة في الجبل، بالإضافة إلى البئر.

وتتعلق أكثر الأساطير شعبيةً حول الجبل بذلك البئر، فيقال إن رجلاً يدعى خيزير كان يتناول السمك المجفف بالقرب من الينبوع. وسقطت إحداها في الماء، فعادت السمكة إلى الحياة.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح الأذربيجانيون يشيرون إلى الماء في الجبل بعنصر "بث الحياة"، وأصبح الجبل "مقدساً".

ومن الطبيعي أن ترى الزوار وهم يتنزهون بالقرب من قمة الجبل ويتشاركون الطعام والشاي. وفي بعض الأحيان، يتم الاحتفال بالزيارة من خلال ذبح خروف. وتهدف شعائر كهذه إلى تثبيت الحماية والبركات من الرب .

ورغم وجود العديد من النقاشات حول صحة قداسة هذا الجبل بالنسبة للمسلمين، إلا أن العديد من الزوار من مختلف الأعمار ما زالوا يتحملون صعود مئات الخطوات للوصول إلى القمة والصلاة.

ولكن، إن كنت مجرد سائح فضولي، فيمكنك الصعود إلى القمة للاستمتاع بمنظر خلاب مطل على بحر قزوين. ولا شك أن ذلك المنظر سيجعلك تنسى مشقة الصعود.