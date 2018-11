جبل الأصابع الخمسة الأسطوري بأذربيجان.. حيث تتحقق الأمنيات

View this post on Instagram

The sacred Mt Beshbarmag under the night sky. #Beshbarmag #Siyazan, #Azerbaijan #landscape #nature #photooftheday #natureaddict #naturephotography #naturelovers #natureperfection #picoftheday #earthpix #trekking #awesomeearth #trip #travelling #travel #NikonNoFilter #natgeoru #mountains #nightsky #nightphotography #stars