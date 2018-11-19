في أذربيجان.. حانة تدور حول نفسها بزاوية 360 درجة كل ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنيقة وعصرية..هكذا هي "حانة 360" في أذربيجان، التي لا تُشبه أي حانة عادية، فبالإضافة إلى أناقتها وعصريتها، يمكنك فيها الاستمتاع بمناظر ليلية خلابة من كل الجهات، حيث تدور هذه الحانة دورةً كاملة كل ساعة!

إذا كنت في أذربيجان، فاحرص ألا تفوتك فرصة زيارة "حانة 360" في باكو.

وفيها، يمكنك اختبار جمال العاصمة في الليل بطريقةٍ لا مثيل لها، حيث أن هذه الحانة الواقعة على سطح فندق "هيلتون باكو" في الطابق الـ25 بالتحديد، هي حانة دوارة.

وتُكمل الحانة دورةً كاملة كل ساعة موفرةٌ بذلك مناظر ساحرة لبحر قزوين وما يحيط به من أضواء متلألئة. واستوحي اسم "حانة 360" من هذه الميزة.

وما يزيد من سحر هذه التجربة هي الجدران الزجاجية التي تمتد من أرض الحانة إلى سقفها، والتي يمكنك من خلالها رؤية خط أفق باكو إلى أبعد ما تصل إليه عينيك.

وتعد الحانة المكان المثالي للاستمتاع بمختلف مشروبات الكوكتيل قبل تناول العشاء. وتتزين قائمته بمقبلات شهية مثل الزيتون بالكافيار، وخيارات راقية أخرى مثل "تارت كبد الأوز المدهن" الذي يُعرف باسم "فوا غرا".