لماذا يُشار إلى هذه القلعة بـ"ماتشو بيتشو أذربيجان"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "ماتشو بيتشو أذربيجان"، هكذا يصف بعض المحليون قلعة "ألينجا" التاريخية. وتماماً مثل تلك المدينة المفقودة لشعوب الإنكا في بيرو، تقبع هذه القلعة في أعلى قمةٍ يصعب الوصول إليها!

وتقع قلعة "ألينجا" في منطقة جولفا بجمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان. وهي تتواجد في أعلى قمة جبل يحمل الاسم ذاته.

وتحوم مختلف الافتراضات حول عمر القلعة، ويزعم البعض أنها تعود إلى ألفين عام.

واعتبرت قلعة "ألينجا" من إحدى أقوى الحصون خلال زمنها. ولذلك، يُقال إنها شكلت المأوى الرئيسي للنبلاء الإقطاعيين المحليين في الماضي، وكانت عائلاتهم تحتمي بهذه القلعة خلال النزاعات العسكرية والحروب.

وشهد هذا الموقع العديد من الأحداث التاريخية والحروب على مر القرون، واستدعى تاريخ القلعة المضطرب ضرورة القيام بعملية ترميم لها لم تكن سهلة بسبب موقعها الذي يصعب الوصول إليه في أعلى الجبل.

ورغم مختلف القصص عن النزاعات التي تجلت في القلعة، إلا أنها تجذب الزوار اليوم بسبب أجواء السكينة والهدوء التي تبثها.

وكانت قلعة "ألينجا" في الماضي بمثابة بلدة صغيرة، حيث تواجدت فيها مبان سكنية وأخرى عامة، إضافةً إلى الاسطبلات والبساتين وخزانات المياه.

وعلى خلاف "ماتشو بيتشو" في أمريكا الجنوبية، تقبع القلعة فوق جرفٍ صخري بدلاً من جبلٍ أخضر. ولكن لا تزال تستطيع الاستمتاع بأجمل المناظر لدى زيارتك لها.

وإذا كنت في هذه القلعة الجبلية في وقت الغروب، سوف تكافأ بمنظرٍ خلاب لأشعة الشمس وهي تخترق السحب لتنشر أشعتها على القمم المتموجة التي تُحيط بالقلعة.