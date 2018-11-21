دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في قلب غابات القوقاز الساحرة التي تطل على بحيرة نوهور، يجلس قصر "تشينوت قابالا" الفاخر الذي يقدم مفهوماً جديداً لمعنى مراكز الصحة والعافية، وذلك من خلال تقديمه جلسات علاجية تطبق لفترة قصيرة من أجل فوائد طويلة المدى! فما هي بعض العلاجات التي تستطيع تجربتها؟

يُعد فندق قصر "تشينوت قابالا"، من فئة خمس نجوم، الوجهة المثالية للراغبين في الابتعاد عن الزحام الخانق للمدن، ويهدف الفندق إلى تحقيق الرفاهية الحقيقية من خلال الصحة العقلية والجسدية.

ويتضمن الفندق مرافق طبية تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع، وهي مجهزة بأحدث تقنيات التشخيص والمعدات الحديثة، وهدفها فهم الحالة الصحية لكل ضيف لتوفير خطة علاجية مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم.

وتحفز هذه العلاجات الجسم على التخلص من السموم، وزيادة الحيوية، وإعادة التوازن الفسيولوجي للمرء.

ومن أكثر العلاجات إثارة للاهتمام هي غرفة العلاج بالتبريد (Cryotherapy)، حيث يتعرض الأشخاص إلى مستويات برودة عالية جداً تصل إلى 110 درجة تحت الصفر.

ويوفر الفندق أيضاً بعض العلاجات المضادة للجاذبية والتي تسمح للأشخاص الراغبين في خسارة الوزن أو الخضوع لعلاج بدني بممارسة الرياضة مع ألم أقل، وذلك من خلال تخفيف المعدات المستخدمة أثناء العلاج من وزنهم.

وللراغبين بالاسترخاء جسدياً وعقلياً مع تحسين مظهر بشرتهم، فبإمكانهم الخضوع للعلاج العطري المائي. وهو نوعٌ من التدليك المائي الذي يضاف فيه خليط خاص من الزيوت إلى ماء حوض الاستحمام.

وللقضاء على التوتر النفسي والعضلي، يمكن للضيوف التمتع بعلاج الطين المعزز بالطحالب والزيوت.

ويُعد الطعام جزءاً مهماً من برامج الفندق أيضاً، ويكمن دوره في تعزيز تأثير علاجات الفندق إلى أقصى درجة. ولذلك، بمساعدة من التقنيات الحديثة والعلوم المستندة على أدلة، يقوم الفندق بعمل نظام غذائي مصمم خصيصاً لكل ضيف وفقاً لاحتياجاته الجسدية.

ومن اللحظة التي تدخل فيها إلى الفندق، من المؤكد أنك ستشعر كما لو أنك دخلت إلى "واحة" من الطمأنينة.

وتتمثل العناصر الطبيعية في الفندق بالجدران الخشبية، والمساحات المفتوحة التي تغمرك بالضوء الطبيعي، ويتمتع الفندق بطابعٍ منزلي.