دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يُعقل أن تجد سحر إيطاليا في مكانٍ أقرب مما تتوقعه؟ الجواب هو نعم! إذ يتواجد في أذربيجان مكان من شأنه أن يشعرك كما لو أنك في مدينة البندقية الشهيرة بمياهها الزمردية البراقة، وجولات القوارب!

ويستحيل أن يغفل السياح عن الطابع الأوروبي القوي للعاصمة الأذربيجانية باكو لدى زيارتهم لها.

وبالقرب من ميدان "أزنيفت" في المدينة، يمكن للسياح التمتع بأجواء من شأنها أن تنقلهم من باكو إلى مدينة البندقية المشمسة، بقنواتها المائية المتلألئة!

وبنيت “البندقية الصغيرة” في عام 1960 من قبل عمدة باكو، أليش لامبارانسكي. ومثل العديد من الأشخاص، سُحر العمدة بشدة بتلك المدينة العائمة لدى زيارته لها، إلى درجة أنه قرر إعادة صنع مناظرها الخلابة في مدينته.

وسرعان ما أصبح هذا المعلم، الذي يُشار إليه أيضاً بـ”بندقية باكو”، الوجهة الترفيهية المفضلة للعديد من المحليين والسياح على حدٍ سواء.

ومثل المدينة الإيطالية العائمة، يمكن لزوار “البندقية الصغيرة” الاستمتاع بجولةٍ في أرجاء قنواتها المائية الزرقاء على متن قارب “جندول”، والذي يعد من رموز البندقية الأكثر شهرة.

وسواءً كنت مع عائلتك، أو مع شريك حياتك، سيُرضي هذا المكان جميع الأذواق. وتُجذب إليه العائلات بسبب محلات المثلجات فيه التي تُسعد الأطفال، وجولات القارب، بالإضافةً إلى زواياه التي تزدخر بالمطاعم الشهية.

وعند حلول الظلام، يُضاء المكان بشكلٍ رومانسي، وحينها، يمكنك أن تتنزه على الجسور الحجرية المزخرفة التي تصل بين الجزر الصغيرة مع شريك حياتك.

وللراغبين بأمسية هادئة، ليس عليهم سوى التوجه إلى إحدى مطاعم “البندقية الصغيرة” المطلة على المياه الزمردية للاستمتاع بكوب من الشاي أثناء تدخين الشيشة.