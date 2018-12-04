خدود حمراء لسكان هذه المدينة الأذربيجانية.. فما السر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بساتين تكتسيها ألوان الأحمر الداكن، وروائح تُداعب المزارعين الذين يتمتعون بالخدود الوردية، وأغانٍ تتردد على مسامع سكانها، لطالما عُرفت "قوبا" الأذربيجانية بكونها المدينة الأكثر شهرة في فاكهة التفاح. وبعيداً عن الأساطير والقصص التي ترددّت حول التفاح.. كيف تحتفل "قوبا" بهذه الفاكهة سنوياً؟

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، تحتفل مدينة "قوبا" بالتفاح في مهرجان خاص، ولا تتلون أشجار هذه الفاكهة باللونين الأحمر والأصفر فحسب، بل تتحول المدينة بأكملها إلى ألوان التفاح. ويُشار، إلى أن البساتين لا تكتس باللون الأحمر فحسب، وإنما يتميز سكانها بخدودهم الوردية التي تُنسب عادة إلى لون التفاح.

ويضم المهرجان مسابقات عديدة تشمل "أكبر تفاحة"، و"أنجح مزارع"، و"أكثر تفاحة لذيذة المذاق". وبينما يتم طبخ الكباب الشهير على طريقة المدينة الخاصة، تؤدي فرق فنية رقصات تقليدية احتفالاً بهذه الفاكهة.

وإلى جانب هذه الفعاليات، تجد بعض الأطعمة التي تتكون بشكل أساسي من التفاح، مثل المربى، والعصائر، والتفاح المجفف، بالإضافة إلى كعكة التفاح، وغيرها. ولا يزور المهرجان سكان المدينة فحسب، وإنما بإمكان السيّاح مشاهدة العروض والاستمتاع بأجواء المدينة.

ولطالما اشتهرت هذه المدينة بأنواع التفاح المختلفة، وأشهرها تفاح "ag alma". ولكن إذا كنت تتساءل عن ملك هذه الفاكهة في أذربيجان، فهو تفاح "Gizilakhmad". ويتميز هذا النوع بلذة مذاقه، فبمجرد ما أن تقضم منه لأول مرة، سيصعب عليك التوقف.