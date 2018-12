View this post on Instagram

Don't Move A Thing 🔧 : Otherwise he will never find it again! Repair man at the Teze Bazar, Baku, Azerbaijan 🇦🇿 - Taken while on a street photography workshop with @maciejdakowicz in Baku, Azerbaijan - Fujifilm X-Pro2 plus Samyang 12mm F2.0 lens