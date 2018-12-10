نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- إن كنت تخطط لتفقد سوق "تازا بازار" في أذربيجان لبضع دقائق فقط، فمن المؤكد أن ذلك لن يحصل! إذ تتزين متاجر السوق بمختلف البضائع الفريدة التي ستثير فضولك وتجعلك تتجول بين ممراتها لساعات!

وإذا كنت في باكو، فمن المؤكد أنك زرت العديد من معالمها الشهيرة التي يزدحم فيها السياح بكثرة، مثل قلاعها الأثرية وجواهرها المعمارية، وصولاً إلى مطاعمها الشهيرة.

ولكن، إذا كنت ترغب باستكشاف الجواهر المخبأة التي يرتادها المحليون والبعيدة عن أعين السياح، فبإمكانك زيارة سوق "تازا بازار" (Teze Bazaar) الذي يعتبر من أقدم الأسواق في العاصمة.

وتقع هذه السوق على بعد بضع دقائق من قصر حيدر علييف. ويعني اسمها "السوق الطازجة" باللغة الأذربيجانية.

ويبلغ عمر هذه السوق حوالي 80 عاماً، وهي تُعرف بتوفيرها المأكولات البحرية الطازجة التي تأتي من بحر قزوين مثل الكافيار الأسود الشهي، وذلك إضافةً إلى الصناديق الممتلئة بالفاكهة والمخللات والمربى.

وتتزين المتاجر الصغيرة للبائعين بمختلف الأغراض الجديرة بأن تجعلك تحوم في أرجاء السوق لساعات عديدة، حتى إذا كنت تخطط البقاء لبضع دقائق فقط.

وأثناء تجولك في الممرات، قد تمر بكشك للتصليحات تتناثر على رفوفه أنابيب وبراغي من مختلف الألوان والأحجام، أو تصادف متجراً آخراً يبيع التحف.

وفي زاويةٍ أخرى، قد يناديك بائعٌ ليريك مجموعته من الكاميرات الفيلمية القديمة من العصر السوفييتي.

وقد تخرج من السوق مع صديقٍ جديد، إذ يمكنك شراء حيوانات أليفة مثل الأسماك والجراء في سوق "تازا بازار".

وتُعد هذه السوق تجربة مميزة ببساطتها وجمعها بين البضائع المختلفة تحت سقفٍ واحد. وهي بلا شك تختلف عن المحلات التجارية الضخمة التي اعتدت على زيارتها في المدن.