في هذه القلعة بأذربيجان.. كان الخان يعدم عشيقاته غير المخلصات

نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعد محافظة شاكي من إحدى أجمل مناطق أذربيجان بسبب الطبيعة التي تحيط بها. وعلى مقربة من هذه المنطقة الخضراء، تقبع قلعةً بماضي مظلم، فما الذي كان يحصل بين جدرانها؟

وتقبع محافظة شاكي الأذربيجانية على بعد 380 كيلومتراً من العاصمة باكو. وتتمتع المنطقة بالكثير من المعالم الأثرية، والتحف المعمارية، ولعل من أشهرها القصر الملكي، والحمامات من العصور الوسطى.

ولكن بالقرب من شاكي، وفي القرية الجبلية إليسو بالتحديد، تقع قلعة "سوموغ"، أو "سوموغ قالا" باللغة الأذربيجانية.

وبُنيت هذه القلعة بين القرنين الـ17 والـ18. وهي تُعد مثالاً على قلعة دفاعية مبنية بجوار منازل سكان هذه المنطقة الجبلية، وذلك بهدف حمايتهم من الأعداء.

وهناك بعض الاقتراحات لسبب تسمية القلعة بـ"سوموغ"، حيث يقول بعض الأشخاص أنها سميت كذلك، بعدما بناها قاضي في إليسو كان يُدعى سومو خان.

وتحوم حول القلعة أسطورةٌ داكنة تتناقض مع المناظر الخضراء المطمئنة التي تحيط بها، إذ تنص أسطورةٌ أن الخان أمر ببناء القلعة لتصبح المكان التي يُعدم فيها عشيقاته غير المخلصات.

ولاحقاً، أصبحت القلعة برجاً للمراقبة للزعيم المحلي داني يال بيك. وكان الزعيم ضابطاً في الجيش الإمبراطوري الروسي حتى أصبح قائداً ثورياً لمحاربة القوات الروسية.

وتشتهر القلعة بين دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، حيث أنها ظهرت في فيلم "لا تخاف، أنا معك".