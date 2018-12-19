دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعد بحيرة "باتابات" وجهة مشهورة بين العائلات الأذربيجانية. ومن المؤكد، أنك لن ترغب في تفويت فرصة زيارتها ورؤية الجزيرة الغريبة التي تسبح في وسطها!

وبحيرة "باتابات"هي بحيرة تقع على رأس جبل، وتكونت من قبل الأنهار الجليدية التي انحسرت على مدى آلاف الأعوام الماضية، مكونةً بذلك بحيرة صغيرة على جبل شاهبوز في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان.

وتقع البحيرة على ارتفاع ألفين و500 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتتميز هذه البحيرة التي لا يحيط بها سوى اللون الأخضر من كل جهة بالعائلات الأذربيجانية التي تتنزه على ضفافها. وتجلس هذه العائلات بين الزهور الصفراء والأرجوانية المتناثرة في الحقول. وفي بعض الأحيان، يمكن ملاحظة بعض العائلات وهي تجهز عدة الشواء لتناول وجبة الغداء في وسط الطبيعة.

وإضافةً إلى مناظرها الساحرة التي تليق أن تكون على ظهر بطاقة بريدية، تُعرف البحيرة أيضاً بميزة غريبة، ولذلك، قد تود جلب كاميراتك أثناء زيارتها في حال رغبت في ثوثيقها. وفي وسط المياه الكريستالية لبحيرة "باتابات"، تسبح كتلة خضراء عائمة تتكون من النباتات.

ورغم أنه يشار إلى هذه الكتلة بجزيرة عائمة، إلا أنها ليست متصلة بقعر البحيرة بأي شكل من الأشكال.

ونتيجةً لذلك، تنجرف هذه "الجزيرة" طوال العام من ضفةٍ إلى أخرى، وببطء. ولهذا السبب، لا تستغرب إذا كانت هذه الجزيرة تتواجد في زاوية تختلف عن المكان الذي رأيتها فيه بآخر زيارة لك لبحيرة "باتابات".

وبسبب هذه الجزيرة العائمة، تبدو البحيرة أشبه بخندق مائي مخصص لحماية تلك الكتلة الصغيرة من النباتات.