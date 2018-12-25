منها هياكل عظمية وصخرة "سحرية".. ما الذي ستجده بأقدم كنيسة في القوقاز؟

نشر الثلاثاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من القدرة العجيبة لجدرانها على جذب المعادن إلى الهيكل العظمية المبنية فيها.. ما الذي ستجده عندما تدخل أقدم كنائس منطقة القوقاز؟

وتزدهر قرى منطقة شاكي الأذربيجانية بالعديد من المعالم المعمارية المسيحية، ومن أكثرها شهرةً الكنيسة الألبانية في قرية كيش، والتي تجلس بشموخ على سفوح جبال القوقاز الكبرى.

وعند المشي على الطريق المرصف بالحجارة والمؤدي إلى الكنيسة، من الصعب ألا تشعر بسحرها الذي يليق بالأبراج التي توصف في حكايات الماضي.

وإن كانت لديك أمنية ترغب في تحقيقها، يمكنك زيارة برج الكنيسة والمشاركة في تقليد يتجسد في لصق العملات المعدنية على جدرانها، فهي تتميز بقدرتها الاستثنائية على جذب الأشياء المعدنية. ويقال إن أمنية الشخص ستتحقق إذا التصقت القطعة النقدية بالجدار.

وفي الجزء الشمالي الغربي للكنيسة، يقع حجر مسطح يبلغ طوله 2 متر، وعرضه 1 متر. ويعتقد البعض أن لهذا الحجر خاصية علاجية للأطفال إن تم وضعهم على الحجر لمدة يوم. وزادت هذه السمة "السحرية" من قداسة الكنسية. وهي من إحدى الأسباب الرئيسية التي جعلت السكان المحليون يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ عليها.

وكشفت التنقيبات الأثرية وجود مقابر وهياكل عظمية تنتمي إلى 7 أشخاص مدفونين فوق بعضهم البعض في الكنيسة.

ومن شأن الهيكل العظمي المدفون في المقبرة الأولى ترك انطباع عميق لمن يراه، حيث أنه يعود لشخص يزيد ارتفاعه عن مترين.

ويُقال إن هذه الكنسية هي أقدم كنسية في القوقاز، حيث تم تأسيسها في القرن الأول بعد الميلاد عندما كانت أراضي أذربيجان لا تزال جزءاً من ألبانيا القوقازية. وقيل إن الكنسية بنيت من قبل الرسول اليسع (Eliseus).

وباعتبارها أقدم كنيسة رسولية ليس بأذربيجان فقط، بل في منطقة القوقاز بأكملها، فيمكن الإشارة إلى هذه الكنيسة كأحد أمهاد المسيحية.