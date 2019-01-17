صورة لرونالدو مع رجل أمن سعودي تثير ضجة.. والسبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار وصول فريق يوفنتوس الإيطالي إلى السعودية مساء الإثنين موجة من التشويق بجدة. ولكن لماذا أثارت هذه الصورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضجةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

وتجمع الصورة اللاعب كريستيانو رونالدو ورجل أمن سعودي وأثارت ضجة واسعة عبر الإنترنت. وذلك بسبب تحقق رجل الأمن من جواز سفر رونالدو لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وقد نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر في "جوازات المطار" قوله إن تصرف رجل الأمن الذي يدعى مشبب سعيد الأحمري، جاء متسقاً مع انضباطية رجال الجوازات والاجراءات الرسمية لدخول المسافرين إلى البلاد، مضيفاً: "النظام فوق الجميع في تطبيقه ولا انتقائية في ممارسته."

وسببت الصورة استغراب العديد من الأشخاص الذين رأوا أن أن "ما قام به رجل الأمن لم يكن ضرورياً بسبب كون رونالدو شخصية معروفة".

ولكن في الوقت ذاته، مدح العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رجل الأمن السعودي، إذ أثار إعجابهم التزام الموظف بعمله، إضافةً إلى اجتهاده في تطبيق إجراءات الدخول.

وأشار العديد من المغردين على موقع "تويتر" إلى أن الشخصيات المشهورة سواسية أمام النظام والقانون.

ويُشار إلى أن البرتغالي رونالدو قد نجح في حسم أولى بطولات فريقه يوفنتوس الموسم الجاري، يوم الأربعاء، وذلك بعد فوزه على ميلان في كأس السوبر الإيطالي، خلال المباراة التي استضافتها مدينة جدة السعودية.