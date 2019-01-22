نشر الثلاثاء ، 22 يناير / كانون الثاني 2019

"الكوارع والممبار" في مصر.. و"الباجه" في العراق.. ما أصل هذا الطبق؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالنسبة للكثير من الناس يعتبر طبق "الكوارع والممبار" من الأطباق الغريبة، ولا يحب تناوله كثيرون، ولكن بالنسبة لمن يحبها، هي ملكة المائدة.

في مصر، تعرف بـ"الكوارع والممبار"،أما في الأردن وفلسطين فتعرف بـ"الكرشات والفوارغ". في سوريا تسمى بـ "القبوات والمقادم"، ولها في العراق والكويت اسم آخر هو الباجه. أما في ليبيا فتعرف بالعصبان.

ويعود أصلها إلى المطبخ العثماني، حيث كانت تعرف بأنها الطبق الرئيسي للملوك، فكانت حاضرة على موائد السلاطين

وكانت تدعى في ذلك الوقت بـ "الأكارع".

ومن قلب الدولة العثمانية، انتقلت إلى بلاد الشام ومصر والعراق، لتصبح معروفة بأنها "وجبة الفقراء"، لرخص سهرها مقارنة باللحوم.

قد تحبها أو لا تحبها، ولكنها تبقى طبقا مليئا بالفوائد ولها قصة وتاريخ طويل ليس فقط بين العرب وإنما في العالم أجمع.