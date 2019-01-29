دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد معاناة مع حالة اضطراب نقص الانتباه، استطاعت طالبة المدرسة آنذاك، هالة الحمراني من التغلب على واقعها والوقوف بوجه اختلافها، من خلال تكريس الجزء الأكبر من اهتمامها بممارسة الرياضة.

وتلقت الشابة السعودية أثناء فترة استقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية العديد من التدريبات في رياضات الفنون القتالية، ما دفعها إلى نقل شغفها معها إلى السعودية، وإفساح المجال أمام النساء السعوديات بممارسة رياضة الملاكمة.

ورغم أن الملاكمة السعودية بدأت بتدريب فريق من السيدات في منزلها، إلا أنها سعت في العام 2016، إلى افتتاح نادي للملاكمة في جدة تحت اسم "Flag Boxing"، وإضافة بعض الأدوات الازمة للتدريب.

ورأت الحمراني أن الملاكمة لا تغيّر من الهيئة الجسدية للاعبين فحسب، بل تزيد أيضاً من "ثقتهم بأنفسهم"، كما ردت على الانتقادات حول تصنيف هذا النوع من الرياضات بالـ"ذكورية" قائلة إن "المرأة لا تملك وجهاً مرهفاً وحساساً فحسب بل باستطاعتها أن تكون قوية وتدافع عن نفسها".