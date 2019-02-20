طريق "الصراط" في جازان.. هل هو الأخطر في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر الداعية السعودي محمد العريفي في مدينة العلا مروجاً لفعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، وذلك بعد نحو شهرين على انقطاعه عن مواقع التواصل الاجتماعي، واختفاء حسابه على موقع تويتر.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر العريفي في مدائن صالح التاريخية، متحدثاً عن فوائد السفر.

وقال الداعية البارز في مقطع الفيديو إن التغرب عن الأوطان في طلب العلا، له 5 فوائد: تفريج هم، اكتساب معيشة، علم، آداب وصحبة. وأضاف: "ومَن يعي التاريخ في صدره يضيف أعماراً إلى عمره، أي أن الذي يعرف التاريخ ويدرس أحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم..."

01:09 اكتشف "كعكة الصحراء" في السعودية

كما نشر حساب المهرجان صوراً للداعية السعودي يتجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة.

يذكر أن العريفي لم يصدر أي توضيح حول سبب اختفاء حسابه عن "تويتر" أواخر شهر ديسمبر / كانون الأول، علماً بأن صفحته على موقع "فيسبوك" التي يتابعها أكثر من 24 مليون شخص، لا تزال متاحة، وآخر تدوينة له يعود تاريخها إلى 28 ديسمبر.

وقد تباينت تعليقات روّاد تويتر حول زيارة العريفي، وفيما يلي بعض التغريدات.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.