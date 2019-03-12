دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لدى دخولك إلى هذا المكان، ستنبهر بالألوان الذهبية والتفاصيل الكريستالية اللامعة.. فهو ليس بمجرد مكان عادي، بل جزء من القصر الرئاسي الذي يقع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، فكيف يبدو قصر الوطن من الداخل؟

ومن بين القاعات التي يحتضنها القصر هي القاعة الكبرى. وبعيداً عن كونها تحتضن إحدى أكبر القبب بالعالم، تغلب على القاعة ألوان الأزرق والذهبي، التي ترمز إلى الطبيعة، والصحراء، والسلام.

وانتقالاً من القاعة الكبرى إلى المائدة الرئاسية التي تستضيف ضيوف الشرف وكبار الشخصيات، تتميز هذه المائدة بالأواني الكريستالية الفاخرة، والخزف الصيني، والفضيات التي نُقشت يدوياً وصُممت خصيصاً للقصر.

وبالنسبة إلى قاعة "روح التعاون"، فهي تستقبل العديد من اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية. وبالطبع، هناك سبب وراء التصميم الدائري لهذه القاعة، إذ يُشير إلى أن جميع من فيها هم سواسية.

وتتدلى وسط القاعة ثريا فريدة من نوعها يصل وزنها إلى 12 طناً، وتحتوي على 350 ألف قطعة من الكريستال.

ويعرض القصر أيضاً مجموعة من الهدايا الدبلوماسية التي تصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لا تعكس الثقافة والقيم الاقتصادية للدول التي تُقدمها فحسب، وإنما تجسد روح العلاقات الودية بين الضيف والمُضيف.

وإذا كنت من محبي القراءة والتاريخ، سيُثير بيت المعرفة اهتمامك حتماً، إذ تضم مكتبة القصر ما يزيد عن 40 ألف كتاب، يبلغ عمر بعضها حوالي مائة عام.

وبالطبع أبواب القصر ليست اعتيادية، خاصة أنها مصنوعة من خشب القيقب الصلب. وقد يراودك الفضول حول اختيار هذا النوع من الخشب بالتحديد.. والإجابة أنه لا يتأثر بأجواء الرطوبة في البلاد.

وأخيراً.. لن تشعر بفخامة القصر وجماله إذا لم تره على أرض الواقع، فمساحته واسعة إلى درجة أنك ستسمع صدى صوتك يتردد بين أروقته.. فهل تنوي زيارته؟