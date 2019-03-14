لإجازة سريعة..إليكم قائمة بالمدن الأوروبية الأرخص بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحلم البعض بزيارة المدن الأوروبية والتمتع بمعالمها السياحية والترفيهية، ولكنهم لا يمكنهم في الآن ذاته دفع المبالغ الطائلة لخوض المغامرة في إجازة نهاية الأسبوع على سبيل المثال، لذا إليكم لائحة بالمدن الأوروبية الأكثر وفرة لزيارتها، بحسب مقياس تكاليف المدن السنوي.

وبإمكان المسافرين إلى عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، الانتقال من وإلى مطار المدينة مقابل 1.75 جنيه إسترليني فقط، أي ما يقارب 2.28 دولار، كما يمكنهم النزول في فندق من فئة 3 نجوم، مقابل 91 دولاراً.

وفي المقابل، تعد عاصمة آيسلندا، ريكيافيك، من أغلى المدن في أوروبا، إذ تصل تكلفة قضاء إجازة نهاية الأسبوع فيها إلى 602.33 دولار.

وبإمكانك التوجه إلى مدينة بلغراد في صربيا، للتمتع بالهندسة المعمارية السوفييتية، والحصول على جعة محلية بـ 2.46 دولار.

وأشار المقياس إلى أن أوروبا الشرقية هي من ضمن أرخص المناطق في أوروبا، إذ تصل تكاليف الرحلة إلى عاصمة وارسو في بولندا إلى 181.11 دولاراً، بينما تصل كلفة السفر إلى عاصمة رومانيا بوخارست إلى 189 دولاراً تقريباً.

وبإمكان محبي السفر والتاريخ، التوجه إلى مدينة إسطنبول بتركيا للتمتع بالأطعمة الشهية، والهندسة المعمارية التاريخية، بتكلفة تصل إلى 217 دولاراً تقريباً.

وبإمكانك إضافة مدينة بورتو، في البرتغال، إلى لائحة الوجهات الأوروبية، والتمتع بمبانيها وثقافتها بتكلفة تصل إلى 172دولاراً تقريباً.

أما في عاصمة لاتفيا ريغا، فبإمكانكم التعرّف إلى ثقافة المدينة، وقضاء إجازة نهاية الأسبوع بـ 232 دولاراً تقريباً.

وتشتهر عاصمة سلوفاكيا، براتيسلافا، بأسواق عيد الميلاد الجميلة والمضيئة، فبإمكان السياح التمتع بأجواء العيد الممتعة وقضاء عطلة بـ 237 دولاراً تقريباً.

وإذا أردت رؤية كاتدرائية القديس باسيل، في موسكو، بعطلة نهاية الأسبوع فبإمكانك التمتع بالعراقة المعمارية بـ 243 دولاراً تقريباً.