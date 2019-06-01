بعد معركة قانونية استمرت لعقود.. بحر قزوين يفتح أبوابه للسياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سئمت من البحر الكاريبي؟ وماذا عن البحر الأبيض المتوسط، والمضائق المائية في ألاسكا؟ إذا كان ذلك هو الحال، فهناك مسطح مائي جديد يمكن لعشاق الرحلات البحرية استكشافه، إذ أنها قد تفتتح قريباً، وهو بحر قزوين!

ولفترة طويلة، لم تتمكن الدول الـ5 التي تتشارك في بحر قزوين، وهي أذربيجان، وروسيا، وكازاخستان، وتركمنستان، وإيران، من الاتفاق عمّا إذا كان هذا المسطح المائي بحيرة، أو بحراً.

ولكن مع حل النزاع الذي استمر لعقود حول وضعه القانوني، أصبح البحر مفتوحاً للرحلات البحرية الفاخرة.

ويجري حالياً بناء سفينة سياحية جديدة تدعى "Peter the Great"، في مدينة أستراخان الروسية.

وستكون للسفينة 155 كابينة، وسوف تتسع لـ310 راكب، ومن المتوقع إطلاقها هذا الصيف.

وقالت الشركة المُشغلة للسفينة، "Moscow River Shipping Company"، إنها تخطط لعمل مسارات تدوم لأسبوع أو أسبوعين حول بحر قزوين، لترسو في موانئ بأذربيجان، وروسيا، وكازاخستان، وتركمانستان، وإيران.

وبمساحتها التي تزيد عن 370 ألف كيلومتر مربع، يُعد بحر قزوين أكبر بكثير من جميع البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية مجتمعة، ما يزيد من تنوع النظم البيئية، والحضارات التي ازدهرت على طول شواطئها.

وسيتمكن السياح من الاستمتاع بسحر العاصمة الأذربيجانية، باكو، وهي أكبر مدينة على ساحل بحر قزوين، إضافةً إلى المدن القديمة مثل دربنت في الطرف الجنوبي لروسيا، والصحارى في الساحل الشرقي للبحر، والـ"ريفييرا" شبه الاستوائية في إيران.

ومن المرجح أن تكون غالبية الركاب في هذه الرحلة البحرية الجديدة من المواطنين الروس، ويليهم مسافرون من البلدان الأخرى لبحر قزوين.

وقال المدير الإداري لشركة "Kruiz.online"، وهي سوق للرحلات البحرية الروسية، دينيس كريتسبيرغ: "نحن واثقون من توقعات هذه الرحلة.. ونحن نتوقع طلباً واهتماماً كبيراً بهذا المنتج".

وسُميت السفينة الجديدة باسم القيصر الذي قام بحملات مكثفة في بحر قزوين في أوائل القرن الـ18، والذي غزا مساحات شاسعة من الأرض على طول الطريق.