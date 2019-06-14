في الحدائق وعلى الأسطح.. من هي مجموعة "باركور جدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لفعاليات داخل ما وصفوه بـ"البار الحلال" في جدة، جدلا واسعا، عقب عليه هيئة الترفيه معلنة "فتح تحقيق" بالأمر.

وقالت الهيئة في بيان: "فتحت الهيئة العامة للترفيه تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء 12 يونيو 2019 لإحدى الفعاليات في مدينة جدة.. وبحسب التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة project X مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440 لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".

وأضاف البيان: "والهيئة العامة للترفيه إذ تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من مقاطع الفيديو والتعليقات الواردة حول هذا الموضوع: