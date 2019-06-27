المرأة السعودية: من امرأة بلا صوت إلى "سوبر وومان"

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذاع اسم الطالبة السعودية المبتعثة، آلاء مندورة، في كوريا الجنوبية وانجازها في تعريف تلك الدولة الآسيوية بالعادات والتقاليد والأطباق السعودية جاعلة من أطباقها "وسيلة للتعريف بوطنها".

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق كتب فيه: "آلاء مندورة سعودية مبتعثة.. أبهرت الكوريين واعتزّت بثقافتها السعودية.. وجعلت من أطباقها وسيلة للتعريف بالوطن".

وروى الفيديو المنشور "قصة فتاة حملت معها الثقافة السعودية إلى كوريا الجنوبية، هي طالبة سعودية نجحت فغي جذب الكوريين للأكلات السعودية من خلال مطعم افتتحته في كوريا الجنوبية لتعرفهم على الثقافة السعودية.."

وذكر في مقطع الفيديو: "تعتمد (مندورة) في مطعمها على تغيير قوائم الطعام لزبائنها الكوريين أسبوعيا كي تعرفهم على النكهات السعودية المتنوعة، إضافة إلى تقديم القهوة العربية والحلويات المتنوعة.."

ولفت مقطع الفيديو المنشور على أن آلاء تقوم بكل ذلك "على أنغام الأغاني السعودية والديكور المحاكي لهويتها الوطنية.."