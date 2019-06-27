دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من ناحية مظهرها الخارجي، يجمع شكل هذه الفاكهة بين التفاح والكمثرى، ولها مكانة مهمة في المطبخ الأذربيجاني، فهل عرفتها؟ إنها فاكهة السفرجل!

وتتميز فاكهة السفرجل (Quince)، التي تُعرف باسم "هيفا" باللغة الأذربيجانية، بلونها الأصفر من الخارج، ورائحتها القوية والجميلة في الوقت ذاته، وعندما يأتي الأمر لمظهرها، فهي عبارة عن مزيج من فاكهة التفاح والكمثرى، مع كونها أكبر حجماً.

وزُرعت شجرة السفرجل لأول مرة قبل 4 آلاف عام في أذربيجان بالتحديد.

وأما اليوم، فهي تُزرع في العديد من دول البحر المتوسط، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا.

ويؤمن العديد من العلماء أن فاكهة السفرجل سبقت التفاحة.

ولذلك، قد تكون الإشارات إلى فاكهة التفاح قديماً في الحقيقة إشارة إلى فاكهة السفرجل.

ومع أنها زُرعت بأذربيجان أولاً، إلا أن فاكهة السفرجل، حظيت بمكانة مهمة لدى اليونانيين القدماء أيضاً.

وربطت الأساطير اليونانية هذه الفاكهة مع آلهة الحب، أفروديت، على سبيل المثال، إضافة إلى الخصوبة.

ولذلك، أصبحت الفاكهة تُعرف بكونها "فاكهة الحب، والزواج، والخصوبة".

وتحظى فاكهة السفرجل بشعبية في المطبخ الأذربيجاني، ويحب الكبار والأطفال على حدٍ سواء مربى السفرجل.

ووفقاً للتقاليد، فإن المرأة الحامل التي تتناول مربى السفرجل سوف تنجب طفلاً جميلاً.

وتتضمن الوجبات التي يستخدم فيها الأذربيجانيون فاكهة السفرجل يخنة لحم الخروف أو الدجاج، وأوراق الملفوف المحشوة.

وتُعتبر فاكهة السفرجل غنية جداً بالكربوهيدرات، وحمضي الماليك والستريك، وفيتامين "C".

وأوصى الطبيب ابن سينا من القرن الـ11 بهذه الفاكهة لعلاج مشاكل القلب، وضغط الدم.