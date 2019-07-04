من الكباب إلى ورق العنب.. أبحر في عالم من النكهات الشرقية في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود تاريخ نكهات أذربيجان إلى أكثر من ألفين عام. وبسبب تواجدها بين الشرق والغرب، في موقع مميز على طول طريق الحرير، مرّ الكثير من التجار عبر البلاد، وأتوا بمختلف البهارات والمكونات التي أثرت في المطبخ الأذربيجاني. وإليكم دليل تناول الطعام في أذربيجان:

وقد يكون الأمر غير بديهي، ولكن يحب سكان أذربيجان شرب الشاي الساخن في فصل الصيف، إذ أنهم يعتقدون أنه يساعد على تبريد الجسم بشكل طبيعي.

ويتم إعداد الشاي معظم الوقت مع الزعتر البري، أو القرفة.

ورغم اختلاف طرق إعداد وجبة الفطور في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضافات المتنوعة لكل منطقة، إلا أن الوجبات متشابهة في جميع أنحاء البلاد، ويُعد نجم وجبة الفطور في البلاد خبز التنور.

ومن العسل وجبن الماعز، إلى البيض المخفوق مع الطماطم والزبدة، يمكن تناول هذا الخبز المقرمش مع هذه الأطباق الجانبية.

وعندما يأتي الأمر لطعام الشارع، تشتهر أذربيجان بالـ"دونر"، ولكن تُعد وجبة "كوتاب" خياراً أخف.

ويحشى الـ"كوتاب" الكلاسيكي باللحم المفروم، وقد تشمل النسخة النباتية منه اليقطين، والأعشاب الطازجة مثل السبانخ، والكزبرة، والبصل.

وفي هذه الوجبة، يُطوى خبز "لافاش"، المسطح على شكل قمر، ثم يُقلى على مقلاة مسطحة دون زيت.

ومن ناحية أنواع السلطة، فيجب تسليط الضوء على سلطة "منغال" بالتحديد.

وجاء اسم السلطة من طريقة شواء المكونات الرئيسية فيها، وهي الباذنجان، والفلفل الحلو، والطماطم، على شواية على الطراز القوقازي تدعى "منغال".

وتُضاف مكونات أخرى مثل البصل، والكزبرة، وزيت الزيتون، إلى السلطة بعد شواء الخضار، وتُخلط معاً.

ويُعتقد أن السلطة، التي تقدم باردة، تساعد على هضم اللحوم الثقيلة.

وتتزين الموائد الأذربيجانية أيضاً بالـ"دوفغا"، أي حساء يُصنع من اللبن الحامض، ويُقدم بارداً أو ساخناً بحسب الموسم.

ويحتوي الحساء على الأرز، والحمص، والخضار المفرومة.

ومع أن مكوناته بسيطة، إلا أن إعداد هذا الحساء يتطلب مزج المكونات باستمرار لمنع تلاصق الرز.

وقد تبدو وجبة "دجاج ليفينجي" بمثابة طبق من الدجاج المشوي العادي، ومع ذلك، فإنه يخفي سراً لذيذاً في داخله.

ويُحشى الدجاج بعجين من البصل المقلي، والجوز المحمص، والزبيب، والبرقوق المجفف، والكرز الكورنيلي المجفف.

ومع أن كتب الطهي الأذربيجانية تزدخر بمجموعة متنوعة من الـ"دولما"، إلا أن الـ"يارباك" (ورق العنب)، و"أوش باجي" (الأخوات الثلاث)، هما الأكثر شهرة.

ويُصنع الأول من أوراق العنب التي تُلف بحشوة اللحم المفروم، بينما تتكون الثانية من اللحم المفروم الذي يوضع داخل 3 أنواع من الخضار، وهي: الباذنجان، والطماطم، والفلفل الحلو.

وتُخبز المعجنات الأكثر شعبية في أذربيجان خلال شهر مارس/آذار، والذي يحتضن عيد "النوروز".

وتتضمن الحلويات الأذربيجانية المفضلة البقلاوة، وخبز "شرغوغال" الذي يصبح من الأطعمة الحلوة عند مزجه مع السمسم الأبيض، أو الأطعمة المالحة عند مزجه بالسمسم الأسود.