7 نصائح يجب معرفتها قبل السفر إلى أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن رحلات السفر لغرض السياحة والاستجمام عادة ما تبدو وكأنها فكرة جميلة وسهلة الترتيب، بعد حجز تذكرة الطائرة، ولكنها بالحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك.

فإذا كنت تبحث عن بعض الأفكار والخطط لترتيب رحلة سفر إلى أذربيجان، فإليك هذه النصائح من مدونة السفر، فاطمة المطر.

الموسم الملائم:

إذا كنت تبحث عن الفترة أو الموسم المناسب لخوض مغامرة في أذربيجان، فعليك تحديد نوع النشاطات التي تريد القيام بها، إذ قالت المطر لموقع CNN بالعربية، إن "فصل الشتاء بين نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/آذار يُعتبر مثالياً لمحبي المغامرات الثلجية". ولكن، إذا كنت تسعى إلى السفر في فصل دافئ جزئياً، فمن الممكن زيارة عاصمة أذربيجان باكو، في سبتمبر/ أيلول في الوقت الذي يكون المناخ فيه معتدلاً.

الفترة الزمنية للسياحة في أذربيجان:

أما من ناحية عدد الأيام المطلوبة للتعرّف إلى باكو، فلفتت المطر، إلى أن 3 و4 ليال تُعتبر كافية، ولكن إذا كنت تسافر في فصل الشتاء، فمن الأفضل البقاء لعدة أيام إضافية في مدينة قوبا وقابالا.

المواصلات:

فضلت المطر خدمة سيارات الأجرة الرسمية الخاصة بالمطارات عند الانتقال من المطار إلى الفندق، ولكنها لفتت إلى أن خدمة "أوبر" لا تزال متاحة في أذربيجان.

وإذا كنت تريد السفر مع عائلتك، فمن المفضل استئجار سيارة وسائق، كوسيلة للتنقل، كما أنه قد يعمل السائق كدليل سياحي ومترجم في بعض الأحيان، بسبب عدم وجود الكثير من الأشخاص الذين يتكلمون لغات غير اللغة الأذرية.

الأماكن التي يمكنك زيارتها:

نصحت المطر السياح المتجهين إلى أذربيجان بزيارة عدة أماكن، مثل:

مركز حيدر علييف، من تصميم المهندسة المعمارية، زها حديد، و"جبل النار، الذي بقي مشتعلاً لأكثر من 400 عام.

رحلة إلى قابالا:

ونصحت مدونة السفر السياح بالتوجه إلى هذه المنطقة الموجودة في الجبال والتوقف على الطريق عند مسجد جمعة في شاماخي وبحيرة نوهور.

متحف السجاد:

ويظهر هذا المتحف عدداً من السجاد الأذربيجاني، وطرق الخياطة المتنوعة خلال فترات زمنية مختلفة.

الطعام والشراب:

إذا كنت من عشاق القهوة، فلا تفوت فرصة تناول القهوة في ردهة فندق Four seasons، أما من ناحية الطعام، فنصحت المطر محبي الأجواء الشعبية بالتوجه إلى مطعم "Qala Qapsi" التقليدي، حيث يتميز المكان بالكراسي الخشبية وحديقة الزيتون.

ما يجب الحذر منه:

وقالت المطر إنها سمعت عن العديد من عمليات النصب عند شراء بطاقات الهاتف، لذا نصحت السياح بأخذ الحيطة والحذر، كما لفتت إلى أن الأطعمة الأذربيجانية عادة ما تتضمن اللحم بشكل أساسي، لذا على محبي الخضار أو الأطعمة النباتية، القيام ببعض البحوث لإيجاد هذه الأنواع من المطاعم قبل السفر.

الهدايا التذكارية

يمكن للمسافرين شراء بعض الهدايا التذكارية الصغيرة، أو شراء بعض قطع السجاد إذا كانوا يريدون هدية أكثر قيمة.