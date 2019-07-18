أين ذهب عاهل السعودية الملك سلمان للاستجمام والراحة ومن يرافقه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، إلى مدينة نيوم لأخذ بعض الوقت من أجل الراحة والاستجمام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

بين 3 دول.. ما هي مدينة نيوم؟

نيوم مطلة على ساحل البحر الأحمر، أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلاً عن ربط الموقع أيضاً بين ثلاث قارات، آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70 بالمائة من سكّان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، والذي يُعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

ويُعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءاً من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

وأعلن القائمون على المدين أن نيوم ستقدم خمس مميزات للأفراد تتمثل بـ"معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة، والتعليم، والنقل، والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف."

من يرافق العاهل السعودي؟

رافق الملك سلمان كلا من منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار الملك سلمان، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ومن بين المرافقين أيضا، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص للملك سلمان ومساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص للملك تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة للملك ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.