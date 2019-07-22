"الجسر الدموي".. ما القصة وراء اسم هذا الجسر القديم في أذربيجان؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في وسط المساحات الخضراء الخاطفة للأنفاس لمقاطعة غاداباي في أذربيجان، يقف جسرٌ قديم ليشكل صورة تبعث السكون. ولكن، ما القصة وراء هذا الهيكل الذي جعل الأشخاص يشيرون إليه بـ"الجسر الدموي"؟
وسواءً رأيت الجسر المقوس في غاداباي أثناء الليل تحت النجوم اللامعة، أو خلال النهار تحت أشعة الشمس، من المؤكد أن رؤيته سوف تذهلك على أية حال.
وهذا ما حصل مع المصور خاليق فاليزاديه الذي زار الجسر أكثر من مرة، فقال لموقع CNN بالعربية: "لطالما جذبتني عظمة هذا الجسر، وأنا سعيد عندما أتواجد هناك".
ويرى فاليزاديه أن الجسر يُحيط به جو تاريخي ورائع في الوقت ذاته.
أما أهم الأشياء التي أثارت الدهشة لدى المصور بالجسر، فهو اسمه، إذ يشير إليه الأشخاص بـ"الجسر الدموي" (Bloody Bridge).
وفي حديثه عن السبب وراء تسميته، قال المصور إن الأمر "يعود إلى حادثة مأساوية سقطت فيها العربات من الجسر، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص على متنها".
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The arch-bridge in Gadaby(Azerbaijan) (Duzyurd village) is infamously called Qanlı Körpü (which literally translates as “Bloody Bridge”). The reason why people call it this is because of a deadly crash in which wagons fell off the bridge killing all the people on the board. Today, in gadabay 23 arch-bridges to various extents on the route. Some of the bridges are the same as they were 100 years ago but most of them are in a critical condition Those Arch-Bridges also laid ground for what is widely and proudly claimed one of the first railways (the exact term would be Narrow Gauge-Line and it was built during 1879-1883) of the South Caucasus. #NationalGeogrpahicAzerbaijan #BloodyBridges #Gadabay #Gədəbəy #QanlıKörpü #History #NightPhotography 📷 : Khalig Valizadeh
وبُني هذا الجسر الذي استخدم كسكة حديدية في عام 1879، وفقاً لما قاله المصور، وهو لا يُستخدم حالياً، إذ أنه عبارة عن نصب تاريخي.
وأشار المصور إلى اكتشاف رواسب النحاس في مقاطعة غاداباي في منتصف القرن الـ19، ما شجّع السكان على بناء مصنع للنحاس بين عامي 1855 و1856، وكان الجسر يُستخدم لنقل مواد قابلة للاحتراق.
وأشار المصور إلى تواجد 23 جسراً مقوساً في مقاطعة غاداباي اليوم، وظلت بعضها كما كانت منذ 100 عام، وأضاف أن معظمها في حالة حرجة.
ويبدو أن فاليزاديه ليس الشخص الوحيد المسحور بالجسر التاريخي، إذ يزور هذا الجسر العديد من السياح من مختلف الجنسيات كل عام، حسب ما قاله.