تتجاوز 100 عام بأذربيجان..إليك أحد أطول الواجهات البحرية عالمياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا لجأت إلى الإنترنت للبحث عن الأماكن التي تستحق قضاء الوقت فيها بالعاصمة الأذربيجانية، من المؤكد أن واجهة باكو البحرية "Baku Seaside Boulevard"، التي تُعد واحدة من أطول الواجهات البحرية في العالم، سوف تكون من إحدى الأماكن التي يُنصح بزيارتها!

وتقع واجهة باكو البحرية على طول شاطئ بحر قزوين، ويشهد عام 2019 الذكرى الـ110 على إنشائها.

وبدأت عملية بناء هذه الواجهة في عام 1909، وللاحتفال بالذكرى المئوية لبنائها في عام 2009، أُعيد تحديث المنطقة بأكملها.

وعلى مر الأعوام، تطورّت الواجهة حتى تغطي الجزء الداخلي بأكمله تقريباً من خليج باكو، ويبلغ طولها اليوم 25 كيلومتراً، وهي تُعد من أطول الواجهات البحرية حول العالم.

وعلى طول الواجهة، سترى العديد من المساحات الخضراء، والأشخاص الذين يتنزهون على مهل، فيما يجلس آخرون على الدرجات المطلة على البحر للتمعن في صورته الخلابة التي تبعث على السكون.

وإذا لم ترغب في قضاء وقتك في التنزه فقط، هناك العديد من المباني المثيرة للاهتمام التي تتواجد هناك، مثل متحف السجاد على هيئة سجادة ضخمة، ومركز المقام الدولي.

ويمكنك أيضاً زيارة "البندقية الصغيرة" الخاصة بأذربيجان التي ستنقلك إلى أجواء مدينة البندقية الشهيرة من خلال قنواتها المائية، وجولات القوارب التي تقدمها للزوار.

ومن النشاطات التي يمكنك القيام بها في هذه الواجهة هي المشاركة في رحلة بالقارب حول بحر قزوين، أو حتّى المشاركة في لعبة شطرنج ودّية مع الزوار اللآخرين على رقعة شطرنج ضخمة تتواجد في أرض الواجهة.

وحتى اليوم، لا تزال واجهة باكو البحرية من أكثر الأماكن شعبية بين الأشخاص الراغبين في قضاء الوقت في الهواء الطلق.

وتُعد الواجهة أيضاً مركزاً للتجمعات الثقافية، والاحتفالات، والمسيرات، والحفلات الموسيقية، ومختلف الأحداث المهمة، إذ احتضنت على سبيل المثال حفل افتتاح الألعاب الأوروبية في عام 2015.