تعرضوا للسخرية ولقبوا بـ"شاربي الحليب".. لماذا طُرد هؤلاء الأشخاص من روسيا في القرن الـ19؟
- ياسمين عواجه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند التجول في أنحاء قرية "إيفانوفكا" بأذربيجان، توحي الكثير من جوانبها بأنها تنتمي إلى عصر آخر، أو حتّى بلدٍ آخر. وخلال مشروع "Molokans"، تستكشف المصورة الأذربيجانية سيتارا إبراهيموفا قصة هذه القرية التي يُلقب سكانها بـ"ملوكان"، أي شاربي الحليب.
مزارع خضراء، ومنازل أنيقة على النمط الروسي، من شأن زوايا هذه القرية أن تبعث الهدوء والطمأنينة في النفوس، ومع ذلك، كانت نشأتها بعيدة عن الهدوء.
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In general, they rejected the institutionalized formalism of Orthodoxy and denominations with similar doctrines in favor of more emphasis on "Original Christianity" as they understood it. They emphasized spirituality and spiritual practice; such sacramental practices as water baptism have been permitted only as tangible signs and symbols of more important spiritual truths #awomansjourney #profilesof100women #azerbaijantoday #ongoingproject #sitaraibrahimova #documentary #ivanovka #molokans
ومع أنهم طُردوا من روسيا بسبب اعتبارهم من "الزنادقة"، إلا أنهم عُرفوا كأفراد يعملون بجد، في أذربيجان، إضافةً إلى كونهم من الأشخاص المخلصين لتراثهم الروسيّ.
واليوم، تتضمن القرية ألف منزل تقريباً، يسكن فيها أكثر من 3 آلاف شخص.
وفي عام 1930، وبعد نمو مجتمع الـ"ملوكان" في وجه الاضطرابات، والحروب الأهلية، إضافة إلى فترة إدخال الشيوعية إلى أذربيجان، اُنشأت مزرعة جماعية في القرية تتخصص في زراعة العنب، ورعاية الماشية.
وعند استكشاف القرية، ستجد العديد من الرجال المسنين الذين يتمتعون بلحى طويلة وهم يتحدثون مع بعضهم البعض، ونساء بأغطية رأس يحملن مختلف الأدوات الزراعية.
ولعل من أكبر الدلالات التي توحي بتجمد الوقت في هذه القرية هي سيارات من طراز "لادا" التي أُزيلت مقاعدها لتعمل كشاحنة نقل، إذ لا تزال تلك السيارات تحتفظ بلوحات تسجيل من الحقبة السوفييتية.