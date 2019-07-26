مصور يروي تجربته المشبعة بالأدرينالين على طريق "مرعب" بأذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يُذكرك الطريق إلى قرية لاهيج الأذربيجانية بقصص الفرسان الشجعان الذين يعبرون أصعب المسارات للوصول إلى غايتهم. وإذا أصابك الفضول حول الطريق المؤدي إلى هذه القرية الجبلية شديدة العزلة، فهو طريق محفوف بمختلف أنواع المخاطر.

ولدى حديثه عن قرية لاهيج في أذربيجان، وصفها المصور الأذربيجاني فايق ناجييف بأنها جميلة، كما أنه أكد أن الطريق المؤدي إليها يتميز بالجمال أيضاً، وهو نوع من الجمال الذي يجب أن يراه المرء بعينه المجردة، إذ من الصعب توثيقه فقط من خلال الكاميرا بحسب ما ذكره.

ولمن لا يعلم عن قرية لاهيج، فهي قرية جبلية منعزلة تقع على ارتفاع ألف و200 متر فوق سطح البحر، وهي تشتهر بصناعة النحاس.

والوصول إلى القرية ليس أمراً سهلاً، فالطريق نحوها، الذي يُعد الطريق الوحيد المتوفر، فيه الكثير من المخاطر، بحسب ما قاله ناجييف.

وقال المصور لموقع CNN بالعربية، إنه قام بزيارة القرية مراتٍ عديدة، مضيفاً أن "الإنهيارات الأرضية والفيضانات تجعل هذا الطريق شديد الخطورة.. وأيضاً، يوجد على طول الطريق أجزاء لا تتسع لسيارتين في الوقت ذاته".

وأوضح المصور: "ومن ناحية أخرى، يبلع ارتفاع الجرف عشرات الأمتار، كما توجد حافةٌ عالية في هذا الممر الضيق".

ورغم أن هذا هو الطريق الوحيد المؤدي لقرية لاهيج، إلا أنه لا يمكن استخدامه على مدار العام، فهو يصبح غير سالك في فصل الشتاء، وفقاً لما قاله المصور.

وقد يستغرب المرء من وصف الأشخاص لهذا الطريق بأنه جميل رغم خطورته، إذ يرى ناجييف على سبيل المثال أن المرور خلاله عبارة عن تجربة من شأنها أن تضخ الأدرينالين في عروقك، وأنه يستحيل عدم التوقف للخروج من السيارة والتمعن في المشهد الرائع الذي يطل الطريق عليه.

ومن المنحدرات الجبلية المهيبة إلى الجهة المعاكسة للمسار الذي تتناثر فيه الغابات الخضراء، يقول المصور إن هناك العديد من العوامل التي تجعل هذا الممر جميلاً، وتُشعر المرء بأنه كائن صغير وضعيف.