دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما سمعنا عن قصة أهل الكهف، من المحيطين بنا، ومن المؤكد أنك أردت التعرف على موقع حصول تلك القصة المثيرة الاهتمام. وتعددت الافتراضات بشأن مكان وجوده، ويؤمن الأذربيجانيون أن هذا الكهف "المقدس" يقع في بلادهم.

وموقع "أصحاب الكهف"، أو "Ashabi Kahf" كما يُسميه الأذربيجانيون عبارة عن معبد يقع في الجزء الشرقي من مدينة ناخيتشيفان، في جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان.

ومنذ صغرها، لطالما سمعت عالمة الجغرافية الأذربيجانية، فريدة يوسفلي، عن قصص مثيرة للاهتمام حول هذا الكهف من جدها، والذي يُعد من الأماكن المقدسة، وشجعتها قصصه على زيارة الموقع بنفسها.

وفي حديثها عن الكهف الذي وثقت مختلف تفاصيله من خلال عدسة كاميرتها، قالت يوسفلي في محادثة مع موقع CNN بالعربية: "بصفتي مسلمة، هذا النوع من الأماكن لها قيمة روحية بالنسبة إلينا، فقررت الذهاب إلى هناك".

وأشارت العالمة إلى أنه "لم تتم تغطية بعض جوانب القصة.. بما في ذلك موقع الكهف بالتحديد".

ونتيجةً لذلك، يزعم البعض أنه يُوجد في أماكن مختلفة، بحسب ما قالته الأذربيجانية، ومنها تركيا، والأردن، وحتّى مدينة توربان الصين.

ولدى استكشافها للكهف، يتضح أنه كان مستوطنة، وتُعد بنيته الطبيعية مثالية للحماية من برد الشتاء وحرارة فصل الصيف، وفقاً للعالمة.

ولاحظت يوسفلي أيضاً سواد الجدران ما يُشير إلى تأثير النار المشتعلة على مدى طويل، كما أضافت أن المنحدرات الزلقة كانت تحمي الكهف من الأعداء والحيوانات البرية.

وأكدت الأذربيجانية أن هذا الكهف أحد الأماكن المعروفة في أذربيجان، إذ يزوره آلاف الأشخاص سنوياً لأسباب دينية.

وتحوم العديد من المعتقدات حول موقع هذا الكهف، إذ يعتقد الأشخاص أن أمانيهم ستتحقق لدى وصولهم إلى بقعة معينة على قمة الجبل الذي يتضمنه.

كما يتواجد في المنطقة كهف آخر يُعتقد بأنه يحقق الأمنيات، وذلك عن طريق جلوس المرء وانتظاره لسقوط قطرات الماء على رأسه.

وقالت يوسفلي: "يمكن للمرء أن يرى العديد من النساء الجالسات هناك، وقد ينتظرن قطرات الماء لساعات. ويزور هذا الكهف عادةً النساء اللواتي يرغبن في الزواج، أو الحمل".

وتُشير العالمة أيضاً إلى أنه كان يصعب الوصول إلى هذا الكهف في الماضي، ولكنه أصبح من المناطق السياحية المهمة بعدما رُمم ومُهدت الطرق المناسبة إليه.